VIDEO: Niño imitador de Nahuel Guzmán conoce al portero de Tigres ¡Son igualitos!

Al margen de la victoria sobre el Mazatlán FC, el primer triunfo de Tigres en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX no pasó desapercibido por un factor extracancha que tiene como responsable al portero argentino Nahuel Guzmán, quien estrenó un look en el cual simula a un tigre en la cabeza.

Un niño aficionado de la escuadra de la UANL asistió al entrenamiento del conjunto felino con el mismo estilo que el "Patón", a quien conoció al final de la práctica.

Tras ver al pequeño, el guardameta de Tigres se bajó de su automóvil para platicar un rato con el joven aficionado, quien traía puesta una playera de Argentina y en su cabeza el pelo naranja con las rayas de un tigre.

El emotivo encuentro entre el guardameta sudamericano y el niño quedó inmortalizado con la famosa foto del recuerdo.

"Mi papá me dijo que si quería ir al estadio y no quería porque me da flojera, pero me dijo que me llevaría a conocer a Nahuel (Guzmán) y le dije que sí, porque me encanta", dijo al respecto el pequeño Sebastián Ovalle, de 10 años de edad, cuya madre es argentina, mientras que su padre es regiomontano.

¿Cuántos torneos tiene Nahuel Guzmán con Tigres?

Nahuel Guzmán llegó a la Liga MX en el verano del 2014 precisamente para reforzar a los Tigres de la UANL en el Torneo Apertura de aquel año.

El oriundo de Rosario ha sido parte de la mejor época en la historia del conjunto universitario, con el que hasta el momento ha conquistado ocho títulos (cuatro Ligas MX, tres Campeón de Campeones y una Concachampions).

La del recién comenzado Apertura 2022 es la campaña número 17 del portero sudamericano con los felinos, que en la Jornada 3 del campeonato reciben a los Xolos de Tijuana.

EVG