Liguilla Apertura 2023: ¿Cómo se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX?

El Apertura 2023 de la Liga MX esta a punto de llegar a su final, pero antes de que eso pase se tiene que disputar la Liguilla, por lo que los mejores ocho clubes del certamen se verán las caras.

Hasta el momento el único equipo que no tiene rival es el América, que al terminar como líder está esperando qué pasa en la serie entre el Leon y Santos para conocer a su oponente en los cuartos de final.

El duelo entre el León y Santos se llevará a cabo este domingo en punto de las 20:06 horas del centro de México, la llave es a un partido y si en los 90 minutos terminan empatados se irán de manera directa a los penaltis.

La Liguilla del Apertura 2023 e define esta noche en el Bajío. Foto: X / LigaMX

Los cuartos de final ya definidos

Con el triunfo del Atlético San Luis el pasado jueves a mano del León se cerró otro de los encuentros de los cuartos de final, por lo que el cuadro potosino se verá las caras ante el Monterrey, segundo en la tabla general.

Uno de los partidos más parejos podría ser en el que Chivas y Pumas se vean las caras, pues ambos equipos estuvieron intermitentes a lo largo del campeonato, pero al final lograron meterse de manera directa y en el duelo que se llevó a cabo en temporada regular, los de la UNAM derrotaron al Rebaño por la mínima diferencia.

Así se jugará la Liguilla

América vs León/Santos

​Monterey vs Atlético San Luis

​Tigres vs Puebla

​Pumas vs Chivas

El América, el único que no conoce el repechaje

El cuadro de Coapa es el único club de todo el futbol mexicano que no sabe lo que es pasar por el repechaje o ahora llamado Play-In, pues los de Coapa han calificado de manera directa a todas las Fiestas Grandes desde que regresó la repesca al balompié nacional.

Pese a que el América es el único equipo que no sabe lo que es pasar por un repechaje, no es el que más veces ha salido campeón, pues a pesar que los de Coapa en los recientes años han finalizado como líderes no logran pasar a la final o en dado caso, la pierde.

daho