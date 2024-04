Lionel Messi provoca que Poncho de Nigris pague dineral por comprar boletos falsos y relata triste historia (VIDEO)

Una de las historias que se volvió viral en redes sociales, tras la llegada de Lionel Messi a México, fue la de Poncho de Nigris, quien relató que tuvo que pagar un dineral para que su hijo pudiera entrar al estadio del Monterrey y ver a la estrella argentina.

A través de redes sociales el influencia, actor y empresario dio a conocer que compró unos boletos y uno de ellos le salió falso, por lo que tuvo que gastar 30 mil pesos, pues tenía asientos separados y en la reventa buscó poder entrar y sentarse a lado de su hijo.

El mayor de los De Nigris reconoció que estuvo a punto de irse a su casa y romperle la ilusión a su hijo de ver al "mejor jugador de la historia", pues no encontraba como poder ingresar al inmueble.

"Es el mejor jugador de todos los tiempos. 'Ponchito' es fan de Messi y le quise cumplir el sueño", Poncho De Nigris narra el como fue estafado y gastó alrededor de 30 mil pesos por cumplirle el sueño a su hijo de ver a Messi.#InterMiamiCF #ChampionsCup #Rayados pic.twitter.com/ZcoggauSCb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 11, 2024

Así estafaron a Poncho de Nigris

El reconocido conductor de televisión e influencer se vio envuelto en una situación desagradable al ser víctima de una estafa por un total de 30 mil pesos al adquirir boletos a través de un revendedor para presenciar el esperado enfrentamiento entre Rayados de Monterrey y el Inter de Miami de Lionel Messi.

Poncho de Nigris compartió su decepción al descubrir que los boletos adquiridos no resultaron ser válidos, encontrándose en la penosa situación de tener que comprar nuevos boletos a un costo adicional de 15 mil pesos para poder disfrutar del emocionante encuentro deportivo. Con un gasto total de 30 mil pesos por los boletos "falsos" y los nuevos boletos adquiridos, Poncho de Nigris lamentó haber caído en la trampa de un revendedor, resaltando la importancia de estar alerta y ser precavido al realizar compras de este tipo.

“Nos estafaron con unos boletos, uno pasó y el otro no. Cometí el error de comprarlos con un revendedor porque ya no había, me los vendió en 10 mil cada boleto y ahorita tuve que comprar unos nuevos, y me gasté otros 15 mil. Me salieron en 30 mil pesos los boletos para ver a Messi”, relató Poncho de Nigris.

daho