París 2024: "Hasta ahí puedo decir"... Luana Alonso revela cuál fue el mensaje que le envió Neymar

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Luana Alonso ha captado la atención no por sus habilidades deportivas, sino por su presencia mediática. La nadadora paraguaya, que causó revuelo al retirarse después de su primera participación en la justa olímpica, es actualmente el centro de diversas controversias y especulaciones por revelar que un futbolista de talla internacional la buscó hace unos años.

En una reciente entrevista para el programa "Aire de Todos", Luana Alonso hizo una sorprendente revelación sobre la experiencia personal que tuvo con el famoso futbolista brasileño Neymar hace unos años. Según la nadadora, cuando ella tenía apenas 18 años, el entonces delantero del Paris Saint-Germain la contactó a través de Instagram.

La historia comenzó cuando el internacional brasileño le dio un "like" a una de sus publicaciones, seguido de un mensaje directo que Alonso tardó en responder.

"Me tiró un DM, hasta ahí puedo decir. Tardé dos semanas en contestar. No puedo contar esto acá, fue hace mucho, le contesté y me volvió a contestar... fue hace año y medio, cuando tenía 18", relató Alonso durante la entrevista.

Luana Alonso explica qué pasó con Neymar #PolemicaEnElBarPy💥 pic.twitter.com/9p4MVTm8Qk — Polémica en el Bar PY (@PolemicaPy) November 19, 2022

Esta declaración añadió una capa de intriga a la ya controvertida presencia de Alonso en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien supuestamente fue expulsada de la Villa Olímpica. Sin embargo, fue la misma atleta guaraní quien desmintió esta versión en sus redes sociales.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que las mentiras me afecten”, dijo Alonso, quien cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram.

Luana no es la primera en recibir propuestas

El testimonio de Alonso se enmarca en un contexto donde diversas atletas han recibido atención de celebridades y propuestas de índole personal, similar a la situación de la futbolista suiza Alisha Lehmann, quien también se vio envuelta en propuestas no solicitadas. Aunque el contacto de Neymar con Alonso no pasó a mayores, el hecho ha generado considerable interés y especulación.

Además de esta revelación, recientemente Luana Alonso ha estado en el centro de la atención por otras razones, por ejemplo, la acusación de "generar un ambiente inadecuado" durante los Juegos Olímpicos.

A medida que los Juegos Olímpicos avanzan, el enfoque en figuras como Luana Alonso sigue siendo fuerte, tanto en términos de sus logros en la piscina como de su vida personal. La historia de su interacción con Neymar añade un nuevo giro a su perfil público, subrayando cómo la fama y la atención pueden entrelazarse de maneras inesperadas en el mundo del deporte.