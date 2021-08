Lucha Libre AAA: El homenaje que rendirá Psycho Clown a Súper Porky en Triplemanía XXIX

Brazo de Plata x Psycho Clown 💥

Mi máscara para hoy #TriplemaniaXXIX

Siempre estuviste para mi, en cada lucha que me brindaste tu consejo y hoy tu lucharás conmigo. El gran Brazo de Plata y Psycho Clown salen con todo.



Que la sombra de Súper Porky me cubra y me proteja 🙏🏼 pic.twitter.com/IlAhoBitjh