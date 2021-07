Lucha Libre: El Legado Wagner quiere venganza, van por máscara de Psycho Clown

Por Alejandro Ayala

El legado Wagner, encabezado por Doctor Wagner Jr, se presentó en Psy Kaza, tienda de Psycho Clown, para una firma de autógrafos en la que habló sobre su revalidad con el psicópata del ring, el legado de la dinastía Wagner, los festejos de sus 35 años de carrera y el compromiso que tiene con las nuevas generaciones.

“Me siento muy honrado por el tema que está tratando mi hijo (la venganza contra Psycho Clown), pero creo que es algo prematuro. Yo le doy los consejos, en el sentido de que si su padre hizo una trayectoria de 35 años y sufrió una derrota muy importante, él tiene que ir poco a poco”, comentó Dr Wagner Jr.

Acompañado por Hijo del Dr. Wagner Jr y Galeno del Mal, Wagner Jr agregó que: “Son tres décadas de trabajo, de entusiasmo, dedicación, trayectoria, perseverancia, energía y ahora les toca a mis hijos. Ellos tienen que sumar triunfos importantes para posicionarse y tener el reto no solo con Psycho, también con otras jóvenes estrellas”.

El ahora conocido como Rey Wagner aseguró que la venganza no urge en estos momentos, además dijo que su hijo necesita adquirir experiencia, tener muchos triunfos como su padre y que la pelea máscara contra máscara entre Hijo del Doctor Wagner Jr y Psycho Clown se dará en el momento adecuado.

El legado Wagner quiere venganza

Hijo del Dr Wagner Jr comentó que: “Como dice mi padre me falta formación, llevo una década, a lo mejor me falta otra. Si yo me enfrento a Psycho en este momento puede que pierda porque él tiene colmillo y más experiencia, pero quiero que me de la oportunidad como mi padre se la dio a él en su momento”.

Después de perder la máscara contra Psycho Clown en Triplemanía 25, Rey Wagner intenta levantarse y recomponerse de esa fatídica noche: “Cada día es un reto reposiconarme de la derrota, pero física y mentalmente me siento maravilloso. Soy un guerrero de acero”.

La pandemia impide que los festejos por los 35 años de carrera de Wagner Jr se realicen, pero el luchador independiente espera que pronto pueda festejar junto a los wagnermaniacos y amantes de las luchas. “Por la pandemia lo postergamos, hay que cuidar y respetar la vida de los aficionados. En el 2022, quizá en febrero, ya les daremos la sorpresa y estén atentos en redes”, agregó Dr Wagner Jr.

Compromiso con las nuevas generaciones



Durante la firma de autógrafos, el pequeño José Alfredo Pérez Martínez se dio cita en la tienda del totalmente payaso para cumplir el reto que le propuso a Dr Wagner Jr: Intercambiar máscaras. Wagner Jr, como buen luchador de palabra cumplió y mandó un mensaje para las nuevas generaciones.

Dr Wagner Jr con Alfredo. Alejando Ayala

“Para mí es algo maravilloso tener presencia con los pequeños que aún siguen a Doctor Wagner. Lo más fabuloso es que los niños integran a este personaje y ahora mis hijos, Hijo de Doctor Wagner y Galeno del Mal son los encargados de llevar el legado”, afirmó Rey Wagner.

Galeno del Mal dijo que: “Para los niños somos sus superhéroes y gracias a ellos somos lo que somos”. Su hermano agregó que: “Las nuevas generaciones me tocan a mí y como vocero de un gran legado que me enseñó mi abuelo y mi padre, ahora me toca formarlo con buenos principios, buenos valores y ese es el gran compromiso que tenemos en la lucha libre Galeno del mal y yo”.

El legado Wagner se presentará este 17 de julio en Morelia cuando enfrenten a Averno, La Máscara y Máximo.

aar