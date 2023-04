Mamá de Achraf Hakimi dice toda la verdad del dinero de su hijo y de su expareja

Achraf Hakimi, futbolista del PSG, fue acusado de agresión sexual, proceso en el cual su esposa Hiba Abouk deció separarse de él. El acusado tiene como defensa ser víctima de una extorsión, sin embargo, en los primeros pasos de la investigación hay indicios graves o concordantes.

’La decisión estaba tomada desde mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena’', refirió la española

En el acuerdo de divorcio, la actriz pidió la mitad de los bienes del futbolista; autos, joyas y ropa, determinación que hubiera sido beneficiosa para Abouk ya que el jugador es de los mejores pagados de la Ligue 1, la sorpresa vendría al descubrir que fortuna estaba a nombre de la madre del lateral.

Hakimi y su mamá enamoraron en Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022, Hakimi y su mamá dejaron ver su cercanía en una postal al terminar el partido de cuartos de final contra Bélgica, en los que avanzó Marruecos.

En una entrevista con Morocco World News, Saida, la madre del implicado, dijo no saber que su hijo había puesto todas sus propiedades a su nombre.

El comentario que levantó polémica fue que su progenitora apoyara la decisión de su hijo de no compartir su fortuna con quien fuera su esposa por tres años.

“Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podría deshacerse de esa mujer”, mencionó indignada la madre del jugador.

¿Qué ha dicho Hiba al respecto?

La actriz española y aún esposa del futbolista Hakimi, había permanecido hermética respecto a las declaraciones que han hecho en su contra y la situación del jugador respecto al proceso de su denuncia.

Respecto a su caso dijo ser un proceso difícil, sobre todo por el bienestar de sus hijos, sin embargo, la modelo aclaró que no será la primera ni la última que pasa por una situación así.

“Quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que hacer frente a esta ignominia", dijo la actriz.

