México arriesga ante Canadá un invicto de más de tres décadas

La Selección Mexicana se medirá ante Canadá en duelo de las eliminatorias de la Concacaf, rumbo al Mundial de Qatar 2022 en Edmonton, en punto de las 20:05 hrs.

México tiene más de 30 años sin perder ante Canadá, de visita. La última ocasión fue durante la Copa de Naciones Norteamericana de 1990, cuando los locales vencieron al Tri por marcador de 2-1, en el Estadio Swangard de Burnaby.

Históricamente, México tiene un récord positivo ante los de la Hoja de Maple, pues de las 34 veces que se han enfrentado, Canadá ha ganado sólo en cinco ocasiones, tres de ellas, en encuentros amistosos.

Una de las derrotas más dolorosas del combinado nacional ante los de rojo fue en el 2000, cuando con un gol de oro, Canadá avanzó a las semifinales de la Copa Oro, dejando a México en el camino.

Sin embargo, Canadá ha mejorado su nivel de juego y cuenta con Alphonso Davies, uno de los mejores futbolistas del mundo, actual lateral del Bayern Múnich, por lo que la visita no será sencilla.

Se espera que para el encuentro de este martes la temperatura sea hostil, pues estará por los 10 grados bajo cero.

La última vez que México visitó Canadá, se llevó un aplastante triunfo por 0-3, en partido que se disputó el 25 de marzo de 2016, en Vancouver.

Si hay algo en lo que los dirigidos por Gerardo Martino han batallado, es en la zona defensiva. El Tata no ha encontrado a su zaga estelar y las laterales, con Jesús Gallardo y el Chaka Rodríguez han causado dolores de cabeza.

Ahora, el Tricolor llega sin margen de error, pues deberán ganar si quieren aspirar a todavía terminar en el primer lugar del Octagonal Final.

En caso de una derrota, la Selección Nacional caería hasta el tercer puesto de la tabla, mientras que Canadá ascendería hasta el segundo puesto y en el liderato se mantendría Estados Unidos.

México llega a este partido luego de caer ante Estados Unidos por marcador de 2-0. Un resultado que se ha convertido en una constante cuando el Tri visita a Estados Unidos en eliminatorias mundialistas.

Con el orgullo tocado, tras caer en el Clásico de la Concacaf, Canadá buscará aprovechar eso y escalar con el objetivo del sueño mundialista.

“Mexico es un gran equipo, todos lo sabemos. No es que ya no asusten, pero nos sentimos capaces de competirles y jugar contra ellos. Vienen acá después de perder contra Estados Unidos, pero no podemos confiarnos de eso”, dijo Alphonso Davies, quien además les deseó a los futbolistas aztecas que disfruten del país.

“No va a ser fácil para ninguno. Somos canadienses, crecimos con este clima. No sé qué decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima”, agregó.

Canadá no será un rival sencillo y en palabras de Davies, su selección está lista para dejar todo en la cancha y luchar por el sueño mundialista.

“Tenemos jugadores asombrosos, con un gran carácter que nos apoyamos unos a otros en los entrenamientos, en el día a día. Hay mucho talento joven, talento con hambre así que estamos listos por pelear por un lugar en Qatar”, sentenció.