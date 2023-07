Mikala Jones, surfista profesional, muere desangrado tras un terrible accidente en el mar

Mikala Jones fue un surfista profesional hawaiano al que le encantaba compartir sus hazañas dentro de las olas, hace unos años decidió dejar su estado natal para probar las mieles de las islas de Indonesia, lamentablemente falleció a los 44 años desangrado dentro de las olas del mar de las Islas Mentawai.

Según los testigos, Jones traía su cámara para grabar su actividad como lo hacía de formal rutinario, sólo que esta vez se dispuso a encarar una ola de más de tres metros de altura de la que no pudo salir. Mikala quedó atrapado en la turbulencia, lo que provocó que se hiciera un corte en la pierna a la altura de la ingle, del cual el surfista se dio cuenta hasta que disipó la espuma, sin embargo, el oleaje no paraba y mantenerse a flote lo hizo perder mucha fuerza.

“…ya estaba sin fuerzas y no podía bracear más. Ahí pudimos buscarlo, su sobrino le cedió su tabla y se desmayó arriba de la tabla. Perdía mucha sangre. Lo subimos a la lancha, le hicimos torniquete con un leash y lo apretamos con un palo, mientras que le agarrábamos las manos diciéndole que no se duerma que se quede con nosotros. Él respiraba.”, declaró con Duke Surf Santiago Pereira, un surfer uruguayo.

Llegaron hasta Tuapejat donde los esperaba el servicio de emergencia, pero Mikala ya estaba inconsciente, además de haber estado desangrándose por 20 minutos antes de que pudieran llegar a él.

Hija de Mikala Jones publicó sus condolencias

La comunidad del surf se ha unido a esta lamentable pérdida, aunque sin duda el mensaje de su hija Isabella Jones es el más conmovedor, pues aunque admite sentirse tranquila porque su padre se fue haciendo lo que más amaba, es un deporte que le hubiera gustado compartir con él por más tiempo.

“Estoy con tanta incredulidad en este momento, esto no se siente real. Te quiero tanto papá y me gustaría poder darte un último abrazo. Ojalá pudiera decirte otra vez cuanto te quiero y gracias por ser el mejor padre. Desearía que aún estuvieras aquí con nosotros, no se suponía que te fueras todavía. Esto es demasiado pronto. Sé que estás en un buen lugar. Desearía que esto nunca hubiera pasado y que pudiéramos levantarnos e ir a surfear juntos mañana por la mañana”, escribió la mayor de sus hijas en su cuenta de Instagram.

mmt