MLB All-Star Game 2022: Dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas

Dos años después de lo originalmente previsto, el Dodger Stadium será sede del MLB-All Star Game este martes 19 de julio en la que será la edición 92 del Juego de Estrellas del beisbol de Grandes Ligas.

El inmueble ubicado en Los Ángeles, California, iba a acoger la cita de mitad de temporada en julio del 2020, que fue cancelada a causa de la pandemia de COVID-19.

¿En qué canal pasan EN VIVO el MLB All-Star Game 2022?

El MLB All-Star Game 2022 comienza a las 19:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por ESPN y Fox Sports.

Alejandro Kirk, el único mexicano en el MLB All-Star Game 2022

Para la edición de este año del Juego de Estrellas de la MLB, Alejandro Kirk será el único pelotero mexicano que participará en el evento.

Originario de Tijuana, Baja California, Kirk es receptor de los Toronto Blue Jays, con los que ha tenido una gran campaña en este año.

El beisbolista de 23 años de edad es el azteca 14 en la historia en formar parte de un MLB All-Star Game y el primero desde el 2017, cuando fue el turno de Roberto Osuna.

Los titulares en el MLB All-Star Game 2022

Liga Nacional: C Willson Contreras (CHC), 1B Paul Goldschmidt (STL), 2B Jazz Chisholm Jr. (MIA)*, 3B Manny Machado (SD), SS Trea Turner (LAD), OF Ronald Acuña Jr. (ATL), OF Joc Pederson (SF), OF Mookie Betts (LAD), BD Bryce Harper (PHI).

Liga Americana: C Alejandro Kirk (TOR), 1B Vladimir Guerrero Jr. (TOR), 2B Jose Altuve (HOU)*, 3B Rafael Devers (BOS), SS Tim Anderson (CWS), OF Aaron Judge (NYY), OF Mike Trout (LAA)*, OF Giancarlo Stanton (NYY), BD Shohei Ohtani (LAA).

Últimos resultados en el Juego de Estrellas de la MLB

2016: Liga America 4-2 Liga Nacional

​2017: Liga Americana 2-1 Liga Nacional

2018: Liga Americana 8-6 Liga Nacional

2019: Liga Americana 4-3 Liga Nacional

2021: Liga Americana 5-2 Liga Nacional​ ​

​

EVG