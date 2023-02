MLB: Jugador de White Sox revela que es gay

Anderson Comas rompe estigmas sobre la homosexualidad y el deporte profesional. El pelotero no hizo esta declaración para que el mundo sepa que es gay, sino para que sepan que así como tiene la libertad para decidir a quién amar, también tiene esa libertad para dedicarse a lo que le apasiona.

Anderson Comas es jugador de beisbol profesional en las ligas menores de la filial de los Chicago White Sox. Comas hizo el anuncio en su cuenta de Instagram, con una foto de él en el diamante.

El dominicano de 23 años mencionó que quiere ser un ejemplo de que no importa lo que te guste, puedes lograr todo lo que te propongas. Dijo que ser jugador profesional de béisbol es lo mejor que le ha pasado y que ser gay no le ha impedido lograr sus sueños.

"Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona. Soy un jugador profesional de beisbol es lo mejor que me ha pasado, y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños", se lee en la publicación del dominicano.

"No escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras solo cree en ti y todo estará bien", termina.

Chris Getz, asistente del gerente general y de desarrollo de jugadores de los White Sox, dijo que el equipo estaba orgulloso del desarrollo de Anderson y que el año pasado el jugador compartió esta noticia con ellos y que toda la organización está orgullosa de que el jardinero se sienta cómodo compartiendo esta parte personal de su vida.

Deportistas que compartieron abiertamente su homosexualidad



En el beisbol no es caso aislado, pues el ex jugador de ligas menores, Solomon Bates, también abrió su corazón mediante una publicación de Instagram en la que también agradeció a los Giants por la oportunidad de ser él mismo y dejarlo desarrollarse en el deporte que más ama. David Denson, fue el primer beisbolista que hizo esta declaración, también perteneciente a ligas menores.

Billie Jean King fue la encargada de hacer que el tenis tuviera el mismo premio económico para la rama femenil que la varonil, ganándole un partido al también tenista Bobby Riggs. Su homosexualidad salió a luz debido a un chantaje de su ex pareja.

Y como estos hay varios casos que buscan visibilizar que ninguna preferencia sexual tiene que ver con el rendimiento del deporte y mucho menos con la lucha de sus sueños. Salomon Bates, Gigantes. David Denson filial 2015.

aar