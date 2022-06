MLS: "Chicharito" Hernández, el culpable del desaire de Carlos Vela a la Liga MX

Carlos Vela y "Chicharito" Hernández tienen una gran amistad desde jóvenes, pues ambos surgieron de las fuerzas básicas de Chivas y tuvieron una larga trayectoria en Selección Mexica en inferiores y mayor.

Su estrecha amistad se hizo más fuerte cuando ambos coincidieron en la Major League Soccer (MLS) y ahora resulta que Javier Hernández fue uno de los artífices para que Vela se quedara en Estados Unidos.

"La Hiena" reconoció que tenía algunas ofertas para llegar a la Liga MX y que mientras estaba el estire y afloje con su equipo el LAFC escuchó algunas opciones y dudó en dejar la MLS.

“Siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera aquí con una Copa de la MLS. Porque es lo que deja un recuerdo inolvidable.”



Construyendo un legado. 👑🇲🇽#LAFC x @11carlosV



pic.twitter.com/6irSZFX6fJ — LÁFC (@SomosLAFC) June 28, 2022

“Cuando estábamos en negociaciones con LAFC teníamos pláticas y él me deseaba que fuera feliz con lo que decidiera, que buscara lo mejor para mí y para mi familia, pero que le gustaría seguir teniéndome aquí en la MLS para tener esa rivalidad contra él y LA Galaxy. Aunque no nos veamos mucho y no pasemos tanto tiempo juntos, saber que hay gente cercana a ti siempre te da tranquilidad”, aseguró en conferencia de prensa.

"Chicharito" Hernández juega para el Galaxy de Los Ángeles y Carlos Vela con el LAFC, siendo rivales de ciudad y con uno de los clásicos más famosos de la MLS, el Clásico del Tráfico.

Vela y Bale, una dupla de miedo

Un mes después de dejar las filas del Real Madrid, Gareth Bale ya encontró equipo, luego de que este sábado el propio futbolista galés oficializó en sus redes sociales su fichaje con el LAFC.

"Nos vemos pronto, Los Ángeles", fue el mensaje con el que Bale acompañó la publicación en la que subió un video en el que aparece con una gorra y una playera del equipo de la MLS, en el cual milita el delantero mexicano Carlos Vela.

El "Expreso de Cardiff" se marchó del Real Madrid pocos días después de que el equipo español se coronó en la Champions League a costa del Liverpool en París.

