MONTERREY: Rayados sufrirá la sensible baja de una pieza clave del equipo

Malas noticias para el equipo que dirige Javier "El Vasco" Aguirre, pues una pieza clave del equipo causaría baja debido a una terrible lesión en la Fecha FIFA.

Joel Campbell, delantero de Costa Rica, dejará la concentración de su selección ya que sufrió un esguince de tercer grado en el duelo que enfrentó a los ticos ante la Selección de El Salvador.

El atacante de La Pandilla aseguró que regresará de la lesión, aunque no se ha confirmado durante cuanto tiempo estará alejado de las canchas.

Joel Campbell comparte alentador mensaje

El club regiomontano no se ha pronunciado hasta el momento, sin embargo, Campbell lanzó un alentador mensaje tras su lesión.

"Lastimosamente quedé fuera del partido vs Estados Unidos y no viajaré con el equipo. Confío al 100% en mis compañeros y estoy seguro que van a sacar un gran resultado. Los tiempos de dios son perfectos, regresaré más fuerte, no tenga duda", compartió el futbolista de Monterrey en sus redes sociales.

