MONTERREY: Rayados ya tiene al sustituto de Javier Aguirre en el banquillo

Javier Aguirre está más que sólido en el banquillo de los Rayados de Monterrey, pero un histórico del club ya alzó la mano para dirigir a La Pandilla en un futuro.

El chile Humberto Suazo llegó esta temporada para reforzar a los Rayad2, filial del Monterrey, pero de la Liga de Expansión y en resaltó que le encantaría llegar al banquillo del Primer Equipo de la Sultana del Norte, pero quiere ir de poco en poco.

"Obviamente sí me gustaría (ser DT), pero yo siempre lo he dicho, hay que ir paso a paso. Me gustaría empezar desde lo más básico hasta lo más grande, pero hoy tengo una linda sensación, una rica sensación de poder jugar, porque era inesperado”, declaró "El Chupete" con Multimedios.

¿Desea jugar en el Primer Equipo del Monterrey?

Con los Rayados, Humberto Suazo es el segundo mejor goleador en la historia del equipo regio, solamente por debajo de Rogelio Funes Mori y al ser cuestionado su le gustaría regresar al Primer Equipo fue tajante con su respuesta.

"No, yo creo que eso no está en mis pensamientos, yo desde que se habló este proyecto, desde que confiaron en mí, mi idea principal ha sido ayudar a los jóvenes, junto con Aldo. Intentar guiar a los muchachos a cumplir su sueño, mi tarea principal es que los jóvenes no cometan los mismos errores que cometió uno estando acá o los que cometió de jóvenes" recalcó el chileno.