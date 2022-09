Mundial Qatar 2022: "Tata" Martino aclara por qué fue a ver juego de Argentina durante entrenamiento del Tricolor

Después de la victoria de México sobre Perú en amistoso rumbo al Mundial Qatar 2022, el entrenador Gerardo Martino explicó el motivo por el que el viernes estuvo en el juego entre Argentina y Honduras, que se realizó justo a la par del entrenamiento del Tricolor.

El estratega argentino indicó que el objetivo de la práctica del viernes en Pasadena, California, era que la afición estuviera cerca de los jugadores, pues la preparación para el choque ante la Blanquirroja ya había culminado el jueves, por lo que aprovechó para ver a la Albiceleste, que será el segundo rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

"Estaba viendo el partido contra Argentina, no íbamos a hacer nada, era cascarita para que la gente esté cerca de los futbolistas, ya había terminado la preparación el día anterior. El hincha no me quería ver a mi, entonces no tenía mucho sentido que estuviera ahí", declaró el "Tata" para TUDN.

"Me quedé viendo a Argentina. Como hoy para mi respirar se ha vuelto un problema tengo que decir que me quedé viendo a Argentina", 'Tata' Martino sobre la polémica del entrenamiento de este viernes 🗣🔥



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽#CelebremosLoQueSomos pic.twitter.com/TSTgQgjUcp — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 25, 2022

En alusión a la agónica victoria sobre Perú, Martino reconoció la felicidad que produce en el seno del equipo haber conseguido un buen resultado a falta de solamente tres juegos previo al debut en el Mundial Qatar 2022.

"Estamos felices de poder haber ganado. Entendimos que necesitábamos modificar y estamos tratando de generar dentro de la cancha una dinámica más positiva", afirmó.

Martino se enfoca en la recuperación de Raúl Jiménez

A escasos dos meses de que se ponga en marcha el Mundial Qatar 2022, el estratega de la Selección Mexicana hizo énfasis en la importancia de que se recupere el atacante Raúl Jiménez, quien desde que regresó a las canchas tras su fractura en el cráneo no ha vuelto a encontrar el ritmo que tenía.

"Nuestro objetivo ahora con Raúl Jiménez es que se pueda recuperar de la mejor manera, motivarlo a que no tire la toalla, que esté siempre positivo pensando que va a llegar", comentó el "Tata" en conferencia de prensa.

La Selección Mexicana volverá a jugar el próximo martes 27 de septiembre, cuando mida fuerzas ante Colombia en el que será su antepenúltimo compromiso antes de debutar en el Mundial Qatar 2022.

EVG