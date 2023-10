New York Giants vs Seattle Seahawks: Horario y canal dónde ver EN VIVO el juego de Semana 4 de la NFL GRATIS

Para cerrar con la actividad de la Semana 4 de la NFL el MetLife Stadium recibe el duelo entre los New York Giants y los Seattle Seahawks, equipos que buscan dejar de lado el irregular arranque de torneo.

Los Seahawks (2-1) visitan la casa de unos Giants (1-2) que se encuentran entre los últimos tres equipos de la liga en puntos anotados y recibidos. Seattle ha anotado 37 puntos en cada uno de sus últimos dos partidos.

¿Dónde pasan el New York Giants vs Seattle Seahawks?

El partido entre New York Giants vs Seattle Seahawks inicia hoy a las 18:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Star Plus.

Daniel Jones (8), quarterback de los Giants de Nueva York, lanza en contra de los Cardinals de Arizona Foto: AP

Mahomes y los Chiefs resisten para vencer 23-20 a los Jets

Patrick Mahomes y Kansas City se sacudieron una actuación por debajo de su nivel en la que desperdiciaron una ventaja de 17 puntos, pero resistieron para derrotar a los Jets de Nueva York 23-20 el domingo por la noche.

Mahomes fue interceptado un par de veces y batalló para hacer funcionar su ofensiva después de un rápido inicio con la súper estrella del pop Taylor Swift observando a Travis Kelce y a los Chiefs por segundo partido consecutivo, esta vez desde un palco del estadio MetLife.

Después de que los Chiefs (3-1) retomaron la ventaja con un gol de campo de 26 yardas de Harrison Butker con 10:51 minutos por jugar en el partido, Zach Wilson cometió su primer error grande cuando perdió un balón al no controlar un centro. Tershawn Wharton recuperó el ovoide y Mahomes y la ofensiva de los Chiefs lo detuvieron en la yarda 47 de los Jets.

El mariscal de campo de los New York Jets, Zach Wilson (2), sale del bolsillo para correr el balón y lograr una conversión de dos puntos contra los Kansas City Chiefs durante el juego de la NFL Foto: AP

Michael Carter II interceptó a Mahomes en tercera y 20 desde la yarda 40 de los Jets, pero la jugada fue revertida por un castigo que le marcaron a Sauce Gardner. En la repetición se observa una marcación dudosa, que causó la molestia del coach de los Jets, Robert Saleh, quien despotricó en gritos hacia uno de los oficiales.

Mahomes, quien logró un acarreo de 24 yardas en tercera y 22 por avanzar para extender una serie ofensiva, corrió 11 yardas para otra tercera oportunidad, dejando el balón en la yarda dos de los Jets, sellando la victoria.

