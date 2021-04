NFL: Julian Edelman, MVP del Super Bowl LIII anuncia su retiro (VIDEO)

El MVP del Super Bowl LIII Julian Edelman anunció su retiro de la NFL, luego de que los Patriotas de Nueva Inglaterra lo cortaran de la franquicia, por no pasar los exámenes físicos.

Edelman estuvo 12 temporadas como receptor en el equipo de Foxborough, en los que consiguió tres anillos de campeonato en el Super Bowl, de la mano de Tom Brady.

Edelman fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de la NFL en 2009 y se convirtió en una pieza clave de la franquicia que paso a la gloria junto a Brady y Bill Belichick.

Con esta baja, los Patriots se quedan con Nelson Agholor, Jakobi Meyers, Gunner Olszewski y N'Keal Harry en su cuerpo de receptores, de cara a la próxima temporada de la NFL, a la espera del Draft 2021.

EDELMAN SE DESPIDE DE LOS PATS Y DE LA NFL

En un video que publicó en sus redes sociales, el receptor de 34 años de edad agradeció a la institución, así como a los aficionados y a la liga por su cariño en toda su trayectoria.

"Nada en mi carrera ha llegado fácil, y no es sorpresa, esto tampoco será fácil. Siempre he dicho, 'Me iré hasta que se caigan las ruedas', y finalmente se han caído. Debido a mi lesión del año pasado, estaré haciendo mi anuncio oficial de retiro del futbol americano. Fue una decisión difícil, pero la decisión correcta para mí y familia. Me siento honrado y tan orgulloso de retirarme como Patriota", dijo en el video.

