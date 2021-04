NFL: El mexicano Alfredo Gutiérrez se visualiza campeón con un equipo

El mexicano Alfredo Gutiérrez, exliniero ofensivo mexicano de los Borregos Monterrey que está participando en el International Pathway Program de la NFL, aseguró que se ve campeón de la liga de futbol americano más importante del mundo en tres años.

El originario de Tijuana, Baja California, está convencido, además, de que en pocos meses se visualiza formando parte del roster de un equipo de la NFL.

"Me veo en un equipo en tres meses porque me siento preparado, siento que di todo, he mejorado bastante como jugador, me siento listo para llegar a un equipo de NFL. En un año me veo jugando, me veo listo para ser una persona en el roster de los 55 jugadores, todo depende de mí, del trabajo que se haga. Y en tres años, me veo quedando campeón con un equipo, cómo no, no estaría mal", aseguró Gutiérrez en conferencia de prensa.

Por otra parte, el bajacaliforniano comentó que ha recibido consejos de Isaac Alarcón, mexicano que fue incorporado a la plantilla de los Vaqueros de Dallas, equipo que se ha coronado cinco veces en la NFL.

"El tener a Isaac, al hablar con él me tranquiliza, me dice que le eche ganas, me hace ver que estoy grande (de estatura), que sería de los más altos de la NFL y a veces se me olvida el tamaño y cuerpo que tengo. Para mí, Isaac es clave en este proceso, somos buenos amigos y le debo una", agregó Alfredo Gutiérrez.

Considera que su estilo es similar al de Alejandro Villanueva

Alfredo Gutiérrez considera que sus estilo de juego es parecido al de Alejandro Villanueva, tackle ofensivo hispanoestadounidense de los Acereros de Pittsburgh.

"Considero que mi estilo de juego se parece al de Alejandro Villanueva, somos del mismo peso, mido una pulgada más que él. Me siento cómodo jugando desde una posición de tres puntos y he estado estudiando el estilo de juego de jugadores de mi tamaño. Ahora estoy estudiando el estilo de jugadores más chaparritos que yo, pero creo que mi estilo se podría comparar con el de Villanueva",

EVG