¡OFICIAL! Dani Alves anuncia su salida del Barcelona con conmovedor mensaje

El futbolista brasileño Dani Alves conmovió a sus seguidores en redes sociales al anunciar su salida del Barcelona, luego de que el club español le informó que no renovaría su contrato.

"Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue", comienza el mensaje del experimentado defensa de 39 años.

El originario de Juazeiro, Bahía, se tomó el tiempo para agradecer a toda la gente que hizo posible su regreso al Barcelona en el 2021, después de cinco años de haberse salido del conjunto culé.

"Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy, ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria", resaltó Alves.

"Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón", agregó el medallista dorado con la Verdeamarela en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Cuántos títulos ganó Dani Alves con el Barcelona?

El paso de Dani Alves por el Barcelona fue más que exitoso, pues el jugador sudamericano cosechó un total de 23 trofeos y formó parte de la mejor época de lo blaugranas.

Con el l formado en el Esporte Clube Bahia ganó seis ligas, cuatro Supercopas de España, cuatro Copas del Rey, tres Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

EVG