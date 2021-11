BARCELONA: Joan Laporta no descarta el regreso de Lionel Messi y otro ídolo del club

Durante la presentación oficial de Dani Alves como nuevo jugador del Barcelona, Joan Laporta, presidente de los blaugranas, se dio tiempo para ilusionar a la afición con el posible regreso de los emblemas.

El primero de ellos, el argentino Lionel Messi, quien en agosto pasado se marchó al PSG después de 17 temporadas con los blaugranas. El directivo no descartó el retorno de "La Pulga".

Foto: Captura de Twitter

"No lo descarto. Ha sucedido con Dani, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante", comentó el mandamás de la escuadra española.

¿Qué otro jugador volvería al Barcelona?

El otro futbolista que podría volver a vestirse de culé, de acuerdo a Laporta, es Andrés Iniesta, quien desde 2018 juega en Japón con el Vissel Kobe.

"Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe", comentó el dirigente ante los medios.

Por su parte, Alves también fue cuestionado acerca de una posible segunda etapa de Messi Cuccittini con el Barcelona, y reconoció que dicha situación lo pondría muy contento.

"Es lo más grande que he podido ver y tener como compañero. A los grandes siempre se los echa de menos. Sería increíble poder verlo aquí otra vez. Infelizmente no puede estar aquí. Yo animaría a todos los exjugadores a volver, como aquí no se está en ningún lado", aseveró el brasileño.

EVG