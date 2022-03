¡OFICIAL! Javier Aguirre, nuevo entrenador del Mallorca de LaLiga de España

Javier Aguirre, director técnico mexicano, fue anunciado oficialmente este jueves. como nuevo entrenador del Real Club Deportivo Mallorca de LaLiga de España, tras el despido del español Luis García Plaza.

A través de sus redes sociales, la directiva del Mallorca anunció que el "Vasco" tomará las riendas del cuadro español y le dieron la bienvenida al DT de 63 años.

"In Mallorc We don't say 'Qué onda carnal', We say 'Somos tuyos, Javier' and I think that's beautiful", dice una de las imágenes que compartió el conjunto español en su cuenta de Twitter para anunciar la llegada del extimonel del Monterrey.

Mallorca con mal paso en LaLiga de España

Luis García Plaza, extécnico del Mallorca, vivió momentos complicados con el cuadro de las Islas Baleares, pues en los últimos 12 partidos que dirigió en LaLiga de España cosechó 10 derrotas.

Además, el equipo no consiguió un sólo punto de los últimos 18 que disputó, por lo que la relación entre Plaza y la directiva de los Bermellones se volvió insostenible, sumado a eso el equipo entró en puestos de descenso.

Actualmente, Mallorca marcha en el lugar 18 de 20 en la liga española y sólo han ganado seis partidos en 29 Jornadas jugadas. Además cuentan con 15 derrotas y ocho empates, lo que lo dejan con 26 unidades.

aar