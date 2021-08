¡Oficial! Renato Ibarra volverá a jugar con el América

Lo que era un secreto a voces se confirmó este miércoles, luego de que el América informó que el ecuatoriano Renato Ibarra volverá a jugar en el equipo.

"Debido a la operación de Leonardo Suárez y el tener otros futbolistas lesionados, el equipo se ve en la necesidad de reconfigurar su plantel para este torneo Grita México Apertura 2021. Dado lo anterior, se registrará a Renato Ibarra en el equipo", señaló el cuadro capitalino en un comunicado.

Foto: Captura de Twitter

Ibarra Mina vuelve al América después de haber estado un año a préstamo con el Atlas, equipo que lo acogió luego de verse involucrado en un problema de violencia intrafamiliar con su esposa.

La postura del conjunto de Coapa

En el comunicado emitido, el América hizo énfasis en que la oportunidad que le da a Ibarra se debe a que su familia está de acuerdo en que juegue de nuevo con el equipo, aunado a que las autoridades no le impusieron alguna condena tras el incidente ocurrido con su esposa en marzo de 2020.

"Cabe mencionar que Renato Ibarra no tiene cargos pendientes de resolver y no recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América, y luego de un cuidadoso análisis, el Club ha optado por no prejuzgar aquella que la familia y las autoridades han solventado", agregó la escuadra capitalina.

El futbolista originario de Ambuquí llegó a las filas de Las Águilas en el Torneo Apertura 2016. Hasta la fecha registra 146 partidos, 16 goles y 33 asistencias.

