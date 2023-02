Orbelín Pineda y la decisión que le cambió la vida en su aventura en Europa

Por: Martell Nucamendi

El futbolista guerrerense, Orbelín Pineda, tuvo una entrevista en la que habló del llamado “sueño europeo”. Su inicio se vio complicado en su traspaso al club español, Celta de Vigo, que a pesar de que el jugador estaba en uno de sus mejores momentos, el técnico Eduardo Coudet no lo tomaba en cuenta para su escuadra.

Orbelín estaba decidido a continuar su paso por Europa, pero quería hacerlo con minutos, recibió una oferta para ir préstamo al AEK de Atenas y hoy menciona que es la mejor decisión que ha tomado en su carrera; los siete goles, una asistencia y todos sus juegos como titular, lo avalan.

“Estoy muy emocionado, tomé la mejor decisión de mi carrera. Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y me aferré a mi sueño; ahora está cambiada la página y es todo lo contrario. Estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para trascender”

El jugador tiene contrato hasta 2027 con los célticos y menciona que le gustaría saltar a otra liga, pero su objetivo está en rendir y disfrutar el crecimiento que le ha dado la liga en Grecia.

Mexicanos que cambiaron el sueño

Diego Lainez es el ejemplo más reciente, después de cuatro temporadas con el Real Betis y seis partidos con el Sporting Braga, decidió regresar a México con el Club Tigres para continuar su carrera futbolística.

Uriel Antuna actualmente es parte de la plantilla de Cruz Azul, pero fue parte del Club Groningen en Países Bajos por aproximadamente 20 partidos. Rodolfo Pizarro salió a la MLS con la promesa de brincar al futbol europeo, a pesar de tener ofertas en Alemania y España, decidió firmar con Club de Futbol Monterrey.

Por mencionar otros veteranos se suman a la lista, Javier Aquino, Nestor Araujo, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa, que actualmente milita en la liga de Italia.

