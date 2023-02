Tigres: Nahuel Guzmán critica fuertemente al América en un EN VIVO con Diego Lainez ¿qué respondió "Factor"? (VIDEO)

El regreso de Diego Lainez a la Liga MX sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue el portero Nahuel Guzmán quien lanzó un comentario sobre la llegada del jugador mexicano a los Tigres y de paso tundió al América.

Lainez estuvo con el "Patón" Guzmán y con Igor Lichnovsky en una transmisión en vivo para el canal de Twitch del defensor felino y ahí comentaron sobre el retorno del jugador de 22 a México.

En la transmisión estuvo la periodista Verónica González, quien le preguntó a Diego Lainez por qué llegó a Tigres y no al América, club donde se formó y debutó en primera división. No obstante, Nahuel respondió primero. "Porque no le pusieron la plata", dijo el guardameta.

"El futbol también es un negocio", replicó Lichnovsky, para que después el exjugador del Braga y del Real Betis respondiera la pregunta y aclarara su llegada a los Tigres de la UANL.

"No quiero mencionar muchas cosas por respeto a las demás partes, pero Tigres siempre estuvo cerca de mi y del Betis. Llevaban tiempo atrás de eso, todo se hizo de las maneras que se tenía que hacer. Era una oportunidad para volver a mi país, sentir a mi gente, tener un proyecto ilusionante como lo es Tigres", dijo Lainez.

Así fue el debut de Diego Lainez con Tigres en Liga MX

Seis días después de haber llegado a México, Diego Lainez debutó este sábado con los Tigres, el cuarto club de su carrera, en el partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX contra Cruz Azul, encuentro que se efectuó en la cancha del Estadio Azteca.

El extremo mexicano, el último fichaje de los de la UANL, debutó con su nuevo equipo en la parte complementaria luego de que ingresó a la cancha al minuto 53 para sustituir a Nico Ibáñez, otra de las caras nuevas de los norteños para esta campaña.

Al minuto 71, Diego Lainez estuvo cerca de anotar su primer gol con la camiseta felina tras un recorte y tiro en el área, pero Jesús Corona desvió el esférico.

💥 Lo que juega Laineeeeez, estuvo a nada de su primer gol



🚂 Cruz Azul 0-1 Tigres🐯



🔴📺EN VIVO: Canal 5 y https://t.co/fSwRwjgO2n #TUClausura2023 I #LigaMx I #SabadoFutbolero pic.twitter.com/xT6isKiLpf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 5, 2023

aar