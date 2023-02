Diego Lainez: Así fue su debut con Tigres en su regreso a la Liga MX en el duelo contra Cruz Azul (VIDEO)

Seis días después de haber llegado a México, Diego Lainez debutó este sábado con los Tigres, el cuarto club de su carrera, en el partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX contra Cruz Azul, encuentro que se efectuó en la cancha del Estadio Azteca.

El extremo mexicano, el último fichaje de los de la UANL, debutó con su nuevo equipo en la parte complementaria luego de que ingresó a la cancha al minuto 53 para sustituir a Nico Ibáñez, otra de las caras nuevas de los norteños para esta campaña.

Al minuto 71, Diego Lainez estuvo cerca de anotar su primer gol con la camiseta felina tras un recorte y tiro en el área, pero Jesús Corona desvió el esférico.

💥 Lo que juega Laineeeeez, estuvo a nada de su primer gol



🚂 Cruz Azul 0-1 Tigres🐯



🔴📺EN VIVO: Canal 5 y https://t.co/fSwRwjgO2n #TUClausura2023 I #LigaMx I #SabadoFutbolero pic.twitter.com/xT6isKiLpf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 5, 2023

Factor, quien volvió a la Liga MX después de cuatro años en Europa, había jugado su último partido en el balompié nacional precisamente contra el Cruz Azul, cuando el América venció 2-0 al conjunto celeste en la final de vuelta del Apertura 2018.

En términos generales, Diego Lainez se vio bien en el Coloso de Santa Úrsula los 37 minutos que jugó, en los cuales registró un pase clave, una falta recibida, ganó dos de tres duelos a la ofensiva y cuatro de siete a la defensiva, además de una efectividad del 90 por ciento en pases, de acuerdo con Statiskicks.

Tigres firma al jugador de sus sueños

El delantero André-Pierre Gignac, goleador de Tigres, dio a conocer en sus redes sociales que renovó su contrato con el equipo de la UANL por dos años más. Así, el equipo regiomontano le da otra alegría a sus seguidores tras los fichajes de Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez y Diego Lainez.

"Me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", escribió el "Bómboro".

Gignac resaltó que dará el 100 por ciento en la cancha para engrandecer su leyenda con los universitarios, club con el que ha conquistado ocho títulos, de los cuales la mitad son de la Liga MX.

EVG