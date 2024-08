París 2024 | David Faitelson vuelve a tener problemas con la justicia a unos días de terminar los Juegos Olímpicos (VIDEO)

El comentarista deportivo David Faitelson fue nuevamente protagonista de una polémica durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando fue captado durante una fuerte discusión con el personal de seguridad de una de las sedes de uno de los eventos de este verano.

El incidente ocurrió este domingo en una sede de competición, donde Faitelson intentó ingresar a una zona en la que aparentemente estaba restringido el acceso, a pesar de contar con la acreditación de unas cadenas que tiene derechos de transmisión de la justa veraniega.

En las imágenes, se puede ver al periodista en una acalorada pelea verbal con una mujer que parece ser parte del equipo organizador del evento, además de dos oficiales de seguridad, quienes intentaban hacer cumplir el mandato de la persona encargada de la organización del recinto.

El periodista es parte del equipo principal que participa en los programas de análisis y resumen de TUDN, por lo que se muestra bastante frustrado ante esta situación y repite el gesto de mostrar su acreditación, volviendo a intentar resolver el desacuerdo .

Como parte de la discusión, se escucha a Faitelson decir en inglés: "No me toques, no me toques, eh", dirigiéndose a uno de los oficiales presentes, quien lo quería retirar de las instalaciones mediante el uso de la fuerza.

Este incidente no es el primer enfrentamiento que tiene el comunicador con las autoridades en París. pues previamente le habían llamado la atención policías que intentaban adverarle que en esa zona estaba prohibido el uso de la bicicleta, por lo que tenía que transportarse a pie. Esto ocurrió justo antes del inicio de la competición.

Hasta el momento, se desconoce si el conductor logró acceder finalmente a la sede, pues tampoco se ha confirmado el motivo real de la discusión ni el espectáculo deportivo al cual quería pasar.

mmt