¡ESCÁNDALO EN EL FUTBOL! Aficionados colombianos invaden la cancha y generan destrozos por la caída de su equipo

El futbol mundial está de luto por la terrible violencia que se vivió en la final de la Copa Colombia, pues después del silbatazo final los aficionados de Independiente Medellín invadieron la cancha por la derrota de su equipo, generaron destrozos y la intervención de las autoridades locales.

El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto que recibió la final entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, partido que terminó ganando el conjunto Los Verdolagas por marcador de 1-0 para proclamarse campeones de la Copa Colombia.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que, al momento en que el árbitro marca el final del partido, los aficionados comienzan a invadir el campo y lanzar bengalas al círculo central, lo que generó que los jugadores corrieran de inmediato a los vestidores.