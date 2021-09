Pelé, hospitalizado en Brasil... ¿Su vida corre peligro?

Luego de que se diera a conocer que el exfutbolista brasileño, Pelé, estuvo en el hospital la semana pasada, este lunes surgió nueva información que confirma que el astro amazónico lleva seis días ingresado.

Aunque reportes de medios brasileños aseguran que está en buen estado de salud, aún no se sabe a ciencia cierta por qué fue hospitalizado el exfutbolsita de 80 años.

Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! — Pelé (@Pele) August 31, 2021

La semana pasada, Pelé dio a conocer que estaba bien y que no se había desmayado como algunos rumores apuntaban y que sólo se estaba haciendo exámenes de rutina.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme los exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia", escribió en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR FIFA rompe el silencio y da su postura sobre la suspensión del Brasil vs Argentina

¿La vida de Pelé corre peligro?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el exfutbolista no corre ningún peligro, aunque aún no se determina cuándo podrá abandonar el hospital.

rmp