Pelé rompe el silencio y aclara su estado de salud, tras estar en el hospital

Pelé, leyenda del balompié, aclaró los rumores sobre su estado de salud, luego de que el astro brasileño estuviera en un hospital de Sao Paulo para unos estudios que la pandemia por el COVID-19 aplazó.

El exfutbolista compartió en sus redes sociales: "Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme los exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia".

"O'Rei" estuvo en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde suele atenderse de sus problemas de salud, el más reciente en 2019; fue atendido para extraerle un cálculo renal.

Pelé felicita a Cristiano Ronaldo

Edson Arantes Do Nascimento, nombre real del exdeportista, compartió un mensaje en sus redes sociales para felicitar a Cristiano Ronaldo por su regreso al Manchester United.

Pelé: "No hay mejor sensación que conquistar el mundo y volver a casa. Sé siempre feliz, Cristiano 👏🏾"



Cristiano Ronaldo: "Siempre es genial volver a un hogar donde alguna vez fuimos felices.¡Muchas gracias por tu apoyo, Pelé! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻" pic.twitter.com/iGHztkl1l6 — Forever United (@MUnitedEs) August 31, 2021

"No hay mejor sentimiento que conquistar al mundo y volver a casa. Se siempre feliz, Cristiano", escribió Pelé sobre la incorporación del goleador a los Red Devils.

