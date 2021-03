¿Por qué Pelé y Cristiano Ronaldo se llenan de elogios en las redes sociales?

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el mundo del futbol y este domingo marcó un triplete perfecto en la victoria de la Juventus ante el Cagliari lo que significo que superara a Pelé con más goles en la historia.

Hace unas semanas Cristiano Ronaldo ya había superado la marca del jugador con más goles en la historia, pero comenzaron los dimes y diretes si en realidad Pelé sólo hizo esa cantidad de goles o más.

Este domingo tanto Pelé como Cristiano Ronaldo se llenaron de elogios en sus respectivas redes sociales.

"@Cristiano ¡Qué hermoso viaje estás teniendo! Te admiro mucho y esto no es un secreto para nadie. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Les dejo esta foto en su honor, con mucho cariño, como símbolo de una amistad que existe desde hace muchos año", escribió Pelé.

Por su parte, Cristiano reconoció la grandeza del brasileño y explicó el por qué no había celebrado antes la marca como el máximo romperredes de la historia, resaltando que él sí contaba las dianas que Pelé hizo en un equipo estatal y el militar.

"Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador del mundo en la historia del futbol, superando los 757 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicarme por qué no reconocí ese récord hasta este momento. Mi admiración eterna e incondicional por el señor Edson Arantes do Nascimento, como el respeto que tengo para el fútbol de mediados del siglo XIX, me llevó a tomar en cuenta su marcador de 767, asumiendo sus 9 goles en São Paulo equipo estatal, así como su único gol para el equipo militar brasileño, como goles oficiales. El mundo cambió desde entonces y el fútbol también cambió, pero esto no significa que podamos borrar la historia según nuestros intereses", se puede leer en el post de Cristiano.

Cristiano Ronaldo reconoció la grandeza de Pelé. Foto: Facebook / Cristiano Ronaldo