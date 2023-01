Los Eagles de Philadelphia aplastaron 31-7 a los 49ers de San Francisco en el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional y son el primer invitado al Super Bowl LVII, siendo la cuarta ocasión en su historia que acceden al juego por el trofeo Vince Lombardi.

El rival de los Eagles se define en unas horas y saldrá del choque por el duelo de la AFC entre Bengals y Chiefs. El juego por el Super Bowl LVII está programado para el 12 de febrero en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona.

El ataque terrestre de Philadelphia, que en Arizona buscará su segundo anillo de la NFL, hizo pedazos a los 49ers y pusieron fin a su racha de 12 victorias consecutivas, siendo también la primera derrota del novato Brock Purdy, quien es el tercer QB de San Francisco.