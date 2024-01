Premier League | Jürgen Klopp dejará al Liverpool al final de la temporada

El técnico del Liverpool Jürgen Klopp respiró profundo y vio a la cámara antes de decir la frase que sorprendería al mundo del fútbol el viernes.

“Dejaré al club al final de la temporada”, advirtió el alemán en un entrevista grabada para la prensa del club. “No es lo que quiero (hacer), es lo que creo es 100% correcto”.

Klopp, quien ha ganado títulos de la Liga Premier y la Champions League en una racha en Anfield repleta de trofeos, indicó que “se está quedando sin energía” tras más de ocho años a cargo.

“Soy como un auto deportivo. No el mejor, pero uno bueno. Aún puedo ir a 160, 170, 180 millas por hora, pero yo soy el único que me percato que la aguja comienza a bajar”, indicó. “El mundo no lo ve. Eso es bueno. Entonces sigues tanto como puedes, pero luego necesitas un descanso”.

El entrenador del Liverpool durante un entrenamiento del conjunto inglés. Foto: AP

Klopp, de 56 años, le informó al Liverpool de su decisión en noviembre y que esperaría al menos un año antes de considerar otra posición como técnico. También descartó irse a un rival de la Liga Premier.

“Lo que sé definitivamente —nunca dirigiré a un club distinto en Inglaterra al Liverpool, 100%”, aseguró. “No es posible. Mi amor por el club, mi respeto por la gente es demasiado grande”.

“Por supuesto, me conozco, no puedo estar quieto, encontraré algo más qué hacer. Pero no dirigiré ningún club o país por la menos un año, no es posible. No puedo, ni quiero hacerlo”.

La condición de Klopp con el club está asegurado después de que ayudó a que el equipo regresara a la cima del futbol europeo y que puso fin a la sequía de títulos de 30 años en la liga inglesa en el 2020.

Su decisión fue una sorpresa considerando que recientemente reconstruyó al equipo que lidera la Liga Premier y que disputará la final de la Copa de Liga ante Chelsea.

El Liverpool también está en contención en la Copa FA y la Europa League tras terminar la campaña anterior sin trofeos y que no logró clasificar a la Champions League.

Klopp describió esta temporada como “increíblemente difícil” y habló de la determinación para reconstruir.

Jürgen Klopp en un partido con el Liverpool

“Para mí, era súper, súper importante que pudiera ayudar al equipo a que regresara al camino. Era en lo único en lo que pensaba”, comentó. “Cuando me percaté que eso sucedió, es un gran equipo con mucho potencial y con una buena edad, buen carácter y todo eso, entonces pude pensar de mí mismo y ese fue el resultado”.

Klopp tenía una reputación de ganar antes de unirse al Liverpool tras llevar al Borussia Dortmund a títulos consecutivos en la liga alemana en el 2011 y 2012.

Con el Liverpool ganó siete trofeos y en el 2022 estuvo en la pelea para conseguir cuatro títulos, algo que no tenía precedente, con la Copa de Liga y la Copa FA. Su equipo no logró conquistar la liga el último día y perdió la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

Ahora está nuevamente en la pelea por algún título y no quería que su anuncio los distrajera.

“Realmente vayamos por todo ahora”, exclamó. “Saquemos todo de esta temporada y obtengamos algo más que nos haga sonreír cuando en el futuro volteemos hacia atrás”.

El Liverpool también confirmó que los asistentes Pepijn Lijnders y Peter Krawietz, así como el entrenador de desarrollo elite Vitor Matos se irán al final de la temporada.

También dio a conocer que el director deportivo Jorg Schmadtke se irá a finales del mes en la ventana de traspasos. El exjugador del Liverpool y actual técnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha sido ligado como posible sucesor de Klopp.

“Lo que Jürgen ha logrado con el Liverpool. Tengo un gran respeto y admiración por él, lo que ha hecho en nueve años.... Pero mi atención está aquí en el Bayer Leverkusen”, indicó Alonso.

aar