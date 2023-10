Puebla vs Chivas | Liga MX: ¿Dónde y a qué hora pasan el partido de la Jornada 13 EN VIVO y GRATIS?

El Apertura 2023 de la Liga MX trae uno de los partidos más controvertidos de la Jornada 13 entre el Puebla y las Chivas. Este partido marca el regreso del Guadalajara a las canchas después de un periodo complicado tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El equipo tapatío ha estado en el ojo público debido a diversas situaciones de indisciplina que involucraron a jugadores clave, como Alexis Vega y Chicote Calderón. La gran incógnita para este partido es cómo será recibido este dúo por la afición, que seguramente espera una respuesta contundente de su desempeño en el campo para perdonar sus indisciplinas pasadas.

En cuanto a la posición en la tabla, los Camoteros se encuentran en la posición número 13 con 12 puntos, lo que significa que necesitan una victoria para escalar en la clasificación y asegurar puestos en liguilla.

Por otro lado, el Rebaño llega en el sexto lugar, lo que los coloca directamente en esa ronda, pero no pueden permitirse un tropiezo si desean mantener su posición y avanzar en la lucha por el título.

🇮🇩 ¡HOY JUEGA CHIVAS! ¡HOY JUEGA EL REBAÑO SAGRADO! 🔥🐐



✨ Esta noche, el más querido de 🇲🇽 se presenta en Puebla 🏙️



⚔️ ¡Salimos a por todo y con el objetivo claro… sumar de a 3️⃣! 😤 pic.twitter.com/8BCaEFOnXl — CHIVAS (@Chivas) October 20, 2023

¿Qué canal pasa y a qué hora Puebla vs Chivas ?

El partido de Puebla vs Chivas de la Jornada 13 de la Liga MX se jugará este viernes 20 de octubre a las 21:10 hrs (Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc y será transmitido por las pantallas Fox Sports y por televisión abierta en Azteca 7.

No me importa nada, hoy juega el Puebla😎 ¡Hoy solo importa el 🔵⚪️, nada más!



Una y mil veces más, a tu lado🫡 #LaFranjaNosUne🎽 porque desde el 🏟️Cuauhtémoc juntos viviremos una noche de locura🔜🔥



Cada 🔁 es un “¡Con el equipo de mis amores siempre, incondicional!”💙 pic.twitter.com/HAgUO3VtGl — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 20, 2023

Posibles alineaciones

Puebla: Antony Silva, Emilio Martínez, Emanuel Gularte, George Corral, Diego de Buen, Gastón Silva, Gustavo Ferrareis, Ángel Robles, Federico Mancuello, Omar Fernández y Guillermo Martínez.

Chivas: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado, Fernando González, Víctor Guzmán, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos.

Alan Pulido dice que Chivas no es para todos

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, se sinceró en una entrevista con TUDN acerca de la situación que atraviesa el equipo y brindó una visión cruda sobre por qué no todos los jugadores pueden prosperar en el club rojiblanco.

En sus declaraciones, Pulido dejó claro que el equipo no es apto para cualquier jugador y que la grandeza de la institución puede ser una carga demasiado pesada para algunos.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja”, refirió el jugador.

El nacido en Ciudad Victoria subrayó que Chivas es un equipo con una presión singular, tanto por su legado histórico como por la afición apasionada que lo respalda.

Tabla general Liga MX

América- 27

Tigres UANL- 22

Pumas UNAM- 21

Atlético de San Luis- 19

Toluca- 18

Chivas de Guadalajara- 18

Tijuana - 17

Monterrey- 17

León- 15

FC Juárez- 15

Atlas- 15

Santos- 14

Puebla- 12

Querétaro- 12

Pachuca- 12

Cruz Azul- 11

Mazatlán FC- 10

Necaxa- ​8

