Pumas: Andrés Lillini le responde a la afición a pesar del mal momento de su equipo y de Dani Alves

Lo que comenzó como un sueño se está tornando en una pesadilla, pues Dani Alves fue abucheado por la afición de los Pumas en el partido que los felinos sostuvieron ante Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Los Guerreros golearon 5-1 al conjunto del Pedregal y la frustración de la parcialidad auriazul se notó cada vez que el lateral tocaba el balón. Ante los abucheos de la afición al equipo en general, Andrés Lillini, DT del equipo, salió en defensa de sus pupilos.

"Los abucheos no me parecen normales ni propios. Sabemos de donde vienen. Son jugadores que son íntegros, que dejan todo. No están en un buen momento, como todos", mencionó el timonel universitario.

Afición de Pumas abuchea a Julio González

La afición no sólo se metió con Alves, pues otro de los señalados fue el portero Julio González, quien recibió la oportunidad de ser el portero titular del equipo y lastimosamente para él le han tocado vivir juegos con muchos goles en contra.

"No comparto porque después en las buenas, vienen y los abrazan, como lo han hecho con Julio. Yo le pido a la afición, dentro de todo lo mal que le estamos devolviendo cosas a ellos, que tengan paciencia y tranquilidad y no se enganchen con ninguna incitación a la violencia, porque no estamos para eso", agregó Lillini.

Para finalizar, el timonel de los Pumas reconoció que entiende a los aficionados, pero no comparte las formas en la que se expresan: "Es un deporte, es un juego. Nos entristece y estamos acá para poner la cara. Que la afición pague un boleto con mucha dignidad y se va mal, sí lo entendemos, lo compartimos; pero de ahí todo tiene un límite y son personas normales como todos nosotros que hacemos un trabajo", finalizó.

