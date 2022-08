PUMAS | VIDEO: Aficionados lanzan objetos y ponen en riesgo a los jugadores, tras la goleada en CU

Los Pumas de la UNAM tenían una buena relación con sus aficionados, pero los malos resultados en los tiempos recientes han desgastado la misma y tras la goleada en CU ante Santos, algunos fans lanzaron objetos hacia los jugadores.

Videos en redes sociales muestran como al final del partido los jugadores del Pedregal estaban bajando las escaleras rumbo a los vestidores, cuando una parte de los aficionados comenzó a lanzar cosas, poniendo en riesgo a los futbolistas.

@langelmirandaa Humillación en CU, hay jugadores que no deben de portar esta camiseta, empezando por Julio, Galindo, Freire y Diogo ¿Quién más se tiene que ir? ♬ Close Eyes - Slowed + Reverb - DVRST

En el metraje se observa a Gustavo Del Prete golpeando uno de los objetos con la mano para que no le impactara. Al mismo tiempo se escucharon insultos de todo tipo, pues la afición ha vivido tres goleadas seguidas; ante América, San Luis y hoy frente a los Guerreros.

Uno de los jugadores que más criticas recibió fue el portero felino, Julio González, quien desde hace semanas es una de los objetivos de los reclamos de los aficionados y quien desde este torno es el meta titular del cuadro auriazul.

Lillini descarta la renunciar al banquillo de los Pumas

Luego del 5-1 que Santos le propinó a Pumas en Ciudad Universitaria, el director técnico Andrés Lillini descartó renunciar al cargo que ocupa desde hace dos años.

"No me pasó por la cabeza renunciar. No voy a renunciar, para que quede claro", aseguró el estratega argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

"No se me pasó por la cabeza renunciar": Andrés Lillini.



"No voy a renunciar para que quede claro". pic.twitter.com/oIdP1qgZEr — Gerardo Melin (@elmagazo) August 21, 2022

Lillini dejó claro que pese al mal momento que viven los Pumas, que ya acumulan seis compromisos sin victoria en la Liga MX, no ha contemplado la opción de hacerse a un lado porque no quiere dejar a la deriva a los auriazules.

"No me pasa por la cabeza renunciar porque no quiero dejar a este grupo a la deriva", agregó el sudamericano, quien tomó las riendas de la escuadra de la UNAM previo al arranque del Torneo Guard1anes 2020, tras la renuncia del español Miguel González Míchel.

Momentos antes de hablar ante los medios, en redes sociales circuló el rumor de que Andrés Lillini saldría a anunciar que había tomado la decisión de dejar de ser timonel de Pumas.