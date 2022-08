PUMAS: Andrés Lillini descarta la opción de renunciar al banquillo de los universitarios

Luego del 5-1 que Santos le propinó a Pumas en Ciudad Universitaria, el director técnico Andrés Lillini descartó renunciar al cargo que ocupa desde hace dos años.

"No me pasó por la cabeza renunciar. No voy a renunciar, para que quede claro", aseguró el estratega argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Lillini dejó claro que pese al mal momento que viven los Pumas, que ya acumulan seis compromisos sin victoria en la Liga MX, no ha contemplado la opción de hacerse a un lado porque no quiere dejar a la deriva a los auriazules.

"No me pasa por la cabeza renunciar porque no quiero dejar a este grupo a la deriva", agregó el sudamericano, quien tomó las riendas de la escuadra de la UNAM previo al arranque del Torneo Guard1anes 2020, tras la renuncia del español Miguel González Míchel.

Momentos antes de hablar ante los medios, en redes sociales circuló el rumor de que Andrés Lillini saldría a anunciar que había tomado la decisión de dejar de ser timonel de Pumas.

Jugador de Santos le rompe la cintura a Dani Alves

Los Pumas y Dani Alves fueron humillados por Harold Preciado en el duelo que los felinos sostuvieron ante Santos en la Liga MX, pues el brasileño jugó por primera vez como lateral en el campeonato mexicano y no pudo ante el delantero colombiano en un duelo personal.

Preciado anotó doblete y fue la gran figura del compromiso de la Jornada 10 del Apertura 2022. Uno de los momentos más recordados del duelo fue cuando enfrentó un mano a mano ante Alves, dejando sentado al astro sudamericano y además asistió para el cuarto tanto de la tarde.

La jugada hizo ver mal a Dani Alves, ya que se notó que la parte física le cuesta el lateral e incluso la afición de los Pumas abucheaba al brasileño cada vez que tocaba el balón.

