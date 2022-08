CRUZ AZUL: Leyendas de La Máquina explotan tras la goleada ante el América

Carlos Hermosillo y Julio César Pinheiro, dos de los grandes exfutbolistas que en su momento defendieron la camiseta del Cruz Azul explotaron en redes sociales luego del escandaloso 7-0 que el América le propinó a La Máquina en la Jornada 10 de la Liga MX.

Hermosillo, goleador histórico de la escuadra celeste, criticó en Twitter el accionar de los dirigidos por el uruguayo Diego Aguirre y arremetió también contra Jaime Ordiales, quien hasta hace algunas semanas era director deportivo del club.

"Qué bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición Azul", publicó el "Grandote de Cerro Azul".

"Que tristeza mi @CruzAzul!! No me bajo, pero no puede ser! Qué tristeza!!", escribió por su parte el brasileño Julio César Pinheiro, quien formó parte del Cruz Azul subcampeón en la Copa Libertadores 2001.

Cruz Azul no perdía el clásico joven ante el América desde la ida de los cuartos de final del Clausura 2019, aunque en fase regular no era vencido por las Águilas desde el Clausura 2018.

Aficionados de Cruz Azul grafitean instalaciones del club

Las instalaciones del Cruz Azul en La Noria amanecieron grafiteadas este domingo, un día después de la humillante goleada que el equipo sufrió a manos del América en la Jornada 2022 de la Liga MX.

Medios como ESPN y ESTO reportan que "Mercenario$" y "Mancharon nuestra historia" son algunas de las frases que aparecen en las cortinas de la tienda oficial de La Máquina, que nunca había perdido por más de cinco tantos de diferencia en ningún tipo de certamen.

Los seguidores de Cruz Azul manifestaron así su molestia y dolor con la directiva celeste por el escandaloso tropiezo en el clásico joven ante las Águilas, ante las que no perdían desde la ida de cuartos de final del Clausura 2019.

