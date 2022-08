CRUZ AZUL: Rafael Baca da la cara luego de la humillación en el clásico joven y ofrece disculpas a la afición

Un día después del humillante tropiezo frente al América, Rafael Baca, mediocampista de Cruz Azul, dio la cara con una carta en redes sociales para ofrecerle disculpas a todos los seguidores de La Máquina.

El futbolista de 32 años reconoció ser el primer culpable de este catastrófrico resultado luego de que fue expulsado al final de la primera parte por una fuerte plancha sobre Henry Martín. En aquel momento los celestes perdían 2-0.

"Quiero pedir perdón a toda la afición y la gran historia que representa Cruz Azul. Soy el primer responsable de esta situación y asumo mi culpabilidad", comienza la carta del futbolista de Cruz azul.

A toda la afición y a mi querido club. pic.twitter.com/1LAMoxn2OW — Rafael Baca Miranda (@RafaBacaJr) August 21, 2022

El jugador originario de Tuxpan, Michoacán, reconoció que se dejó llevar por la impotencia para cometer dicha infracción sobre el delantero de las Águilas, al tiempo que admitió que el cuadro de La Noria tocó fondo con el marcador de anoche.

"Siempre he entregado lo mejor de mí en cada partido y ayer la frustración, la impotencia, la situación que vive el equipo me sobrepasó y perdí la cabeza. Hemos tocado fondo….queda levantarnos y volver a empezar", agregó Baca Miranda.

Leyendas de Cruz Azul explotan tras goleada ante América

Carlos Hermosillo y Julio César Pinheiro, dos de los grandes exfutbolistas que en su momento defendieron la camiseta del Cruz Azul explotaron en redes sociales luego del escandaloso 7-0 que el América le propinó a La Máquina en la Jornada 10 de la Liga MX.

"Qué bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición Azul", publicó el "Grandote de Cerro Azul".

"Que tristeza mi @CruzAzul!! No me bajo, pero no puede ser! Qué tristeza!!", escribió por su parte el brasileño Julio César Pinheiro, quien formó parte del Cruz Azul subcampeón en la Copa Libertadores 2001.

EVG