PUMAS: ¿Dani Alves deja a los felinos?; el brasileño es visto entrenando con otro club

Los jugadores de los Pumas de la UNAM se encuentran de vacaciones, pues su participación en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX finalizó al no entra ni al repechaje del certamen, pero el que no pierde tiempo y ya está entrenando es Dani Alves, quien publicó que está en otro equipo.

El astro brasileño subió a su cuenta de Instagram una foto con la playera del Barca y el siguiente mensaje: "Siempre agradecido a esta casa por abrirme las puertas para lo que haga falta. Los grandes cuando desafiados jamás se echarán atrás. Lucharán, lucharán hasta el último segundo de su existencia".

La publicación de Dani Alves. Foto: Captura de pantalla

Además, en la publicación el Futbol Club Barcelona le contestó: "Barcelona es tu casa, Dani", acompañado de emojis de corazones.

Desde que llegó a los Pumas (en la Jornada 5 del Apertura 2022), Alves jugó 1,080 minutos en 12 compromisos que el lateral jugó completos, pero el accionar en conjuntos de los de la UNAM no les dio para acceder a la fase final de la Liga MX.

Juan Dinenno toma responsabilidad por el nivel de Pumas

Los Pumas de la UNAM no calificaron ni al repechaje del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, fracasando rotundamente en el semestre, lo que llevó a una de las grandes figuras de los felinos a tomar "responsabilidad total" por el momento del club.

Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino de Pumas, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde aseguró que "las palabras ,a veces, no logran decir lo que sentimos", pero no fue todo su mensaje.

"Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total. No estuve, estuvimos a la altura", señaló el nacido en Santa Fe, Argentina, sobre el desempeño del equipo en el semestre.

