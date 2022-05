El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno vive un gran cierre de torneo con el conjunto de los Pumas. Es el hombre gol de los de la UNAM en la Concachampions y fue él, con un doblete, quien metió a los felinos al repechaje de la Liga MX. Su gran nivel llevó a una leyenda del Real Madrid a compararlo con el crack francés Karim Benzema.

Hugo Sánchez, ariete histórico del Madrid, puso a Dinenno al nivel de Benzema, ya que el ahora analista de ESPN dice que el delantero de los universitarios ha asumido la responsabilidad de comandar al equipo, al igual que Karim lo hace con los merengues.

"Dinenno está tomando esa responsabilidad de un jugador líder, de un jugador que quiere llevar a Pumas, podríamos hacer una comparación, pero Dinenno como que se está convirtiendo en el Benzema de Pumas, está ganando ese liderazgo", indicó Hugo Sánchez.

PUMAS, POR LA FINAL DE LA CONCACHAMPIONS

Los goles de Juan Dinenno tienen a los Pumas a un paso de conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf, pues en siete partido del torneo regional el ariete registra nueve anotaciones, además, en la Liga MX marcó tres dianas en 17 jornadas del Clausura 2022.

Dos de sus tres goles en el campeonato local fueron en la última jornada ante los Tuzos de Pachuca y fueron importantes para que los del Pedregal no quedaran eliminados en la fase regular del certamen.

Los de la UNAM y su confiable '9' se preparan para jugar, el día de mañana, la final de vuelta de la Concachampions ante Seattle Sounders de la MLS en el Lumen Field (casa de los Sounders y de los Seattle Seahawks de la NFL).

El compromiso de ida de la final de la Concacaf quedó empatado 2-2 y no se sabe si los Pumas podrán usar a Alan Mozo en el juego en los Estados Unidos. Andrés Lillini, DT del club, habló sobre las posibilidades que tiene el lateral de jugar ante los Sounders, ya que el defensor salió lesionado en la final de ida y no tuvo actividad ente los Tuzos para no arriesgarlo.

"Alan estaba con dolor, la distensión es día con día me dijo el médico, es difícil que él pueda estar en la lista. Puedo decir para qué está el miércoles en la mañana", mencionó Andrés Lillini.

