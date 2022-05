PUMAS: ¡EXPLOTA! Andrés Lillini arremete contra Álvaro Morales por burlarse del club

Álvaro Morales se burló del empate que Pumas sufrió ante Seattle en la final de ida de la Concachampions, situación que disgustó a Andrés Lillini, ya que el entrenador de los felinos arremetió contra el periodista.

El director técnico fue claro, pues tachó la actitud del periodista como "payasadas", esto al finalizar el partido ante Pachuca en la Jornada 17 de la Liga MX: "Nunca me dedico a contestarle a la gente de mala fe, incentivando la violencia en Twitter y esas cosas, no le doy crédito ni identidad a cualquiera que quiera difamar esto, viven de eso, uno es respetuoso...".

Andrés Lillini sobre las críticas mala leche (@AlvaritoMorales, te hablan)👀



"Y esa gente que quiere que nos vaya mal, porque DE ESO VIVE, de los mediático y de las PAYASADAS, realmente no me sirve para nada. Lo tomamos a veces como fuerza. Vivir con VENENO no es conveniente" pic.twitter.com/iwCl9LNqHc — Alex López™ (@AlexLA94) May 1, 2022

"A mi me enseñaron que la educación tiene que ver con el futbol, entonces hay que ser educados ante todo. Esa gente que quiere que nos vaya mal, porque de eso viven, de lo mediático y más payasadas, no me sirve de nada. Aparte no tengo redes sociales, me entero de lo que me cuentan, y es más, lo tomamos a veces como fuerza para contrarrestar momentos difíciles”, aseveró.

PUMAS | La burla de Álvaro Morales Morales a los felinos

El agónico empate que Seattle consiguió ante Pumas en la final de ida de la Concachampions fue celebrado de manera efusiva por el periodista Álvaro Morales, quien en cada ocasión que puede muestra su desprecio hacia el conjunto auriazul.

Los de la UNAM dejaron escapar una ventaja de 2-0 en Ciudad Universitaria sobre el equipo de la MLS, que el próximo 4 de mayo será local en el cotejo de vuelta para definir al campeón de la Concacaf.

Álvaro Morales publicó en sus redes sociales un video en el que aparece celebrando el gol con el que el Sounders igualó 2-2 el encuentro en la cancha del Olímpico Universitario.

"Gol, miau, miau, miau... ¿Y dónde están esos mininos que iban a ganar? Pumas, eres una asquerosa mentira histórica de nuestro futbol. Se los dije, van a permitir que la MLS vaya al Mundial de Clubes, son un fracaso", dijo el comentarista de ESPN en tono de burla y con risas de por medio.

Además de Pumas, el periodista también se ha encargado de criticar a Chivas en los últimos años, en los que aseguró dejar a un lado su afición por Cruz Azul debido a los constantes fracasos de La Máquina.

Tras dejar de apoyar al equipo cementero, Álvaro Morales se convirtió en seguidor del América, cuyos principales rivales son precisamente los Pumas y el Guadalajara.

¿Cuándo es la final de vuelta entre Pumas y Seattle?

El próximo 4 de mayo, Seattle Sounders recibe a Pumas en el Lumen Field de Washington, donde se definirá al campeón de la Concachampions, que será el club de la región que represente a la región en el Mundial de Clubes.

En la final de la competencia de la Concacaf no cuentan los goles en calidad de visitante, por lo que tanto los representantes de la MLS como de la Liga MX están obligados a ganar el duelo para adjudicarse el título. En caso de empate, el partido se irá a tiempos extra y de persistir la igualada se definirá en penaltis.

