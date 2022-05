VIDEO: Resumen y goles del Pumas vs Pachuca, Jornada 17 de la Liga MX

Los Pumas derrotaron 2-0 a Pachuca, en el Estadio Olímpico Universitario, en la Jornada 17 del Clausura 2022 de la Liga MX y aseguraron su lugar en el repechaje.

A los felinos sólo les servía la victoria para meterse a la reclasificación de la Liga MX, dependían completamente de ellos, ya que ningún otro resultado los dejaba dentro y con doblete de Juan Ignacio Dinenno (65' y 70') los de la UNAM consiguieron amarrar su boleto.

Andrés Lillini mandó al terreno de juego un equipo mixto, pues este miércoles disputan la final de vuelta de la Concachampions ante Seattle Sounders (la ida quedó 2-2 en CU), y en el minuto 60 el estratega argentino mandó al césped a elementos que son habituales en liga.

Pumas asegura su boleto en el Repechaje de la Liga MX

Juan Dinenno encaminó la victoria al 65 con un gran remate de cabeza tras asistencia de Leonel López. Cinco minutos después "El Comandante" se encontró con un rebote dentro del área y fusiló a Oscar Ustari, quien no tuvo oportunidad de atajar el remate.

Los universitarios tuvieron una sensible baja para este compromiso, debido a que a media semana, en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Alan Mozo salió lesionado y no tuvo minutos para no arriesgar.

Si la ausencia de Mozo es dura, las alarmas se prendieron en Pumas ya que el central Arturo Ortiz abandonó la cancha resentido de lo que parece una molestia muscular; el "Palermo" jugó el miércoles con la Selección Mexicana ante Guatemala en partido amistoso.

Pachuca llegó a este cotejo clasificado directo a la Liguilla, pues los Tuzos tuvieron un torneo de ensueño y finalizaron la etapa regular como primer lugar del Clausura 2022; además de los hidalguenses, Tigres, Atlas y América ya tienen su lugar asegurado a la siguiente ronda.

Los de la UANL terminaron en segundo lugar mostrando una gran cara con Miguel Herrera; los Zorros, actuales campeones de la Liga MX, aseguraron el tercer peldaño y las Águilas sellaron su boleto a cuartos de final en la última fecha del certamen.

