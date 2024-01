Pumas: ¡Oficial! Funes Mori es el fichaje bomba de los universitarios; 'Tato' confirma su salida de Rayados

El experimentado goleador Rogelio Funes Mori se convirtió en nuevo futbolista de Pumas, equipo del cual reforzará el ataque a partir del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

José Antonio Noriega, director deportivo de los Rayados del Monterrey, confirmó en conferencia de prensa la salida del Mellizo del club regiomontano. "'Tano' y su gente lo sabían. El propio Funes Mori y su gente lo sabían; todo tiene su ciclo", comentó el 'Tato' ante los medios.

El atacante argentino naturalizado mexicano se suma a las filas del equipo universitario después de nueve años con el Monterrey, club del que es el goleador histórico.

Rogelio Funes Mori, mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022, llega a los Pumas con la encomienda de ser el referente en la ofensiva de los auriazules, que a partir de este semestre también tienen en sus filas al mexicano Guillermo Martínez, procedente del Puebla.

La escuadra capitalina también sumó en días pasados a su plantilla al peruano Piero Quispe, quien llega para fortalecer el mediocampo de los ahora dirigidos por el argentino Gustavo Lema.

Antonio Mohamed renunció a la dirección técnica de Pumas un día después de que los felinos fueron eliminados por Tigres en las semifinales del Apertura 2023.

'Tano' Ortiz respeta decisión de Funes Mori de irse a Pumas

El argentino Fernando Ortiz, entrenador del Monterrey, había confirmado previamente la salida de Rogelio Funes Mori del cuadro albiazul para incorporarse con los Pumas.

"Sé que fue una decisión de Rogelio (Funes Mori) aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente lo que yo pensaba y cómo a él y a todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Es el goleador histórico de la institución, lo reconocí, son las cosas que tiene el futbol y es respetable su decisión", comentó el 'Tano' en charla con ESPN.

"Me quedo con el profesionalismo de Rogelio. No (no afecta la salida) hay compañeros que lo pueden hacer de la misma manera, así es que veremos cómo afrontamos esta semana", agregó Fernando Ortiz, seguro de que la salida de Rogelio Funes Mori no afectará a Rayados.

