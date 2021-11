QATAR 2022: Referente del Tricolor denuncia amenazas contra su familia

La derrota que México sufrió el pasado viernes contra Estados Unidos rumbo a Qatar 2022 desató críticas en el entrenador Gerardo Martino, aunque tampoco se salvaron algunos jugadores.

Uno de ellos es Luis "Chaka" Rodríguez, quien denunció que en redes sociales que su familia recibió amenazas de muerte.

Los mensajes que recibieron los allegados al seleccionado

"Pu.. tronco de mierda. Ya aléjate de la selección, si no va a tocar matar y violar a tu pu.. madre, a tu esposa y a tus hijos. Ahí luego te los mando en bolsas negras", fue uno de los mensajes que un sujeto le mandó a la esposa del futbolista de Tigres.

La respuesta de Rodríguez no tardó en llegar, aunque lejos de engancharse con esa persona le pidió de la manera más atenta que no se metiera con su familia.

"Miguel, soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en selección pueda causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy crueles, Miguel, no nos merecemos eso", respondió el seleccionado tricolor de 30 años.

Rodríguez Alanís completó los 90 minutos del encuentro celebrado en Cincinnati, Ohio, con el que Estados Unidos llegó a 14 puntos en el octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022 para ponerse líder, rebasando a México por diferencia de goles.

