Querétaro vs Toluca | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 1 del Clausura 2024?

El arranque del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX está a punto de desplegarse en el Estadio La Corregidora, donde los Gallos Blancos de Querétaro se enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca en la Jornada 1.

Ambos equipos están sedientos de una victoria tras una temporada pasada que no cumplió con sus expectativas, al no lograr la clasificación al Play In, por lo que buscarán iniciar con el pie derecho este nuevo campeonato.

El Toluca llega con un proyecto renovado encabezado por Renato Paiva. Los Diablos están dispuestos a imponer su juego desde el principio y demostrar que son candidatos a pelear en la parte alta de la tabla.

La historia reciente de los encuentros entre Gallos y Diablos tiene una ligera ventaja para los escarlatas, quienes han logrado salir airosos en 21 de los 46 partidos disputados, con 15 empates y 9 derrotas para los blanquiazules.