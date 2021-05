REAL MADRID: ¿Quiénes son los candidatos para sustituir a Zinedine Zidane?

Luego de que este jueves el Real Madrid hizo oficial que el francés Zinedine Zidane no continuará como director técnico de los merengues, ya comienzan a sonar varios nombres de estrategas de renombre para llegar al equipo español.

"Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid", señala una parte del comunicado del Real Madrid al respecto.

La lista deposites reemplazantes de Zizou, de acuerdo a medios europeos, está encabezada por Massimiliano Allegri, quien a mediados de 2019 se tomó un año sabático después de cinco temporadas con la Juventus.

Foto: Captura de Twitter

Otro de los timoneles que suena con fuerza es Antonio Conte, quien pese a haber conquistado esta campaña la Serie A con el Inter de Milán ya no seguirá con los nerazzurri.

Marcelo Gallardo se ha ganado el respeto a nivel mundial con su gestión en el River Plate de Argentina desde 2014, periodo en el que presume dos Copas Libertadores, entre otros logros. Es por ello que a afición del Real Madrid candidateó al "Muñeco" en redes sociales.

Si hay alguien que sabe a la perfección lo que es el Real Madrid es el exdelantero Raúl González, segundo máximo goleador del club después del portugués Cristiano Ronaldo. El exatacante de 43 años es el actual estratega del Real Madrid Castilla.

El que se unió de último momento a la lista de contendientes es el argentino Mauricio Pochettino, quien desde enero pasado está al frente del PSG, pero su continuidad con la escuadra francesa no está asegurada luego de no clasificar a la final de la Champions League y de no ganar la Ligue 1.

Principales candidatos para tomar las riendas del Real Madrid

Massimiliano Allegri (53 años)

​Antonio Conte (51 años)

​Marcelo Gallardo (45 años)

​Raúl González (43 años)

​Mauricio Pochettino (49 años)

EVG