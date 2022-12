Real Madrid | VIDEO: Así juega Endrick, la joya brasileña de 16 años que acaba de fichar con los merengues

El Real Madrid anunció el fichaje de Endrick Felipe, jugador de 16 años de edad que es comparado com Pelé y formado en las filas del Palmeiras de Brasil. Los merengues indicaron que la joya sudamericana se unirá al club hasta 2024, cuando cumpla la mayoría de edad.

"El Real Madrid C. F., la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick y su familia han llegado a un acuerdo por el que el jugador podrá incorporarse al Real Madrid cuando alcance la mayoría de edad en julio de 2024", informa el conjunto español en un comunicado.

El desplegado prosigue y detalla que "hasta entonces, Endrick continuará con su formación en la S. E. Palmeiras". El futbolista menor de edad viajará a Madrid en los próximos días para conocer las instalaciones del club más ganador de Europa, la cual será su casa cuando cumpla 18 años.

Como pasa cada vez que hay un jugador joven y con cualidades excepcionales, Endrick ya fue comparado con O Rei Pelé. En la Temporada 2021-2022, de acuerdo con transfermarkt, el delantero centro disputó 21 partidos en todas las competencias que disputó y marcó 12 goles.

Palmeiras se pronuncia sobre el acuerdo de Endrick con el Real Madrid

“Concluimos la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño. La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones”, dijo la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira.

Por su parte, el jugador de 16 años de edad comentó: "Agradezco al Palmeiras, campeón de América y del mundo y, por siempre, el club de mi corazón, por brindarme todo lo necesario para llegar a ser lo que soy hoy, ayudándome a alcanzar mis sueños y respeta mis deseos y los de mi familia", comienza.

"Hasta que me incorpore al Real Madrid, seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición", finaliza Endrick Felipe.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

aar