Jaime Munguía vs Erik Bazinyan: Así fue el nocaut con el que el mexicano se llevó la victoria (VIDEO)

El boxeador mexicano Jaime Munguía regresó al ring este viernes, cuatro meses después de su derrota ante el 'Canelo' Álvarez, y lo hizo con un triunfo sobre el armenio Erik Bazinyan, a quien derrotó con un nocaut en el décimo round del combate celebrado en Glendale, Arizona.

Con su victoria en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, el tijuanense se llevó el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

La pelea no fue fácil para Jaime Munguía, quien no quería permitirse una segunda derrota consecutiva en su carrera. En el segundo asalto, Erik Bazinyan marcó el ritmo de la pelea con su jab.

El pugilista mexicano fue más agresivo en el tercer episodio y busco acorralar al armenio, a quien le metió presión con ganchos al cuerpo. Pero en el cuarto round, Bazinyan mantuvo a raya a Munguía.

Después de un quinto asalto inclinado hacia el boxeador de Armenia, Jaime Munguía se repuso en el sexto con golpes rápidos con los que logró abrir la guardia de su contrincante.

Jaime Munguía acaba la pelea en el décimo round

Erik Bazinyan se tambaleó después de una gran combinación del tijuanense en el séptimo round, a partir del cual el mexicano inclinó la balanza de su lado.

Jaime Munguía se lanzó en busca del nocaut en el octavo episodio ante un Bazinyan que en el noveno asalto tuvo un poco más de cuidado. Pero la presión del mexicano sobre el armenio en el décimo round derivó en el nocaut de Munguía ante la algarabía del público en Glendale, Arizona.

De esta manera, el boxeador mexicano de 27 años de edad extendió su récord a 44 victorias y una derrota. En 35 de sus triunfos ganó por nocaut.

Jaime Munguía arremete contra el 'Canelo' Álvarez

Los boxeadores mexicanos Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía tenían una relación cordial cuando terminaron su pelea el pasado 4 de mayo. Pero tras las recientes declaraciones del tapatío, quien recientemente se midió a Edgar Berlanga, el púgil tijuanense reaccionó y rompió el silencio.

El pasado 14 de septiembre el Canelo derrotó en 12 rounds al estadounidense Berlanga, quien se fue a la lona en el tercer episodio, pero sobrevivió todo el combate. Que Álvarez no pudiera sacar el nocaut fue señalado por muchos, entre ellos Munguía.

"La verdad, para mí, eso se me hace una falta de respeto por parte de Canelo. Que diga que me dejó vivir cuando no pudo noquear a Berlanga", dijo Jaime Munguía, a quien no le gustaron las palabras del tapatío campeón mexicano de las 168 libras.

