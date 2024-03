Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, arremete contra el futbol mexicano tras fracaso en Nations League

Rubén Albarrán, vocalista del grupo Café Tacuba, lanzó fuertes críticas contra el futbol mexicano después de la derrota del Tricolor contra Estados Unidos en la Concacaf Nations League.

El también compositor señaló que es un detractor del balompié porque aseguró que es un "negocio asqueroso", idea que comparten varios aficionados mexicanos.

"Soy detractor del futbol, me caga, es un negocio asqueroso. No me gustan mucho los deportes, soy un huevón", comentó el vocalista de Café Tacuba en plática con Maribel García, creadora de contenido mejor conocida como Belagool.

La derrota contra Estados Unidos impidió que México conquistara su primer título en la Concacaf Nations League, cuyas tres ediciones las ha ganado el equipo de las Barras y las Estrellas.

El entrenador Jaime Lozano y el portero Memo Ochoa fueron los dos principales integrantes del Tricolor a los que un sector de aficionados y periodistas señalaron como los principales responsables de la caída ante el vecino del norte.

Vocalista de Café Tacuba ya había criticado al futbol

No es la primera ocasión que Rubén Albarrán hace fuertes comentarios contra el futbol o la Selección Mexicana, pues previo al Mundial de Rusia 2018 dejó en claro que este deporte no le importa en lo absoluto.

"Me vale madres el futbol, que se muera el futbol; qué asco", indicó en aquel momento el también fundador de Café Tacuba.

En la Copa del Mundo de Rusia 2018, los aficionados al futbol se ilusionaron con un papel histórico del Tricolor por su victoria sobre Alemania en su debut en el certamen.

Sin embargo, la derrota contra Suecia en el cierre de la primera fase derivó en que México terminara segundo de su grupo y enfrentará a Brasil, equipo ante el que perdió para quedar eliminado del magno evento.

¿Cuándo juega otra vez la Selección Mexicana?

Luego de la final perdida en la Concacaf Nations League contra Estados Unidos, México volverá a las canchas en poco más de dos meses.

El siguiente compromiso programado para la escuadra dirigida por Jaime Lozano es el próximo 31 de mayo, cuando enfrente a Bolivia en un amistoso en Chicago con miras a la Copa América.

Uruguay (5 de junio) y Brasil (8 de junio) serán los otros dos rivales ante los que se mida la Selección Mexicana antes de su participación en el certamen continental, mismo que se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio.

EVG