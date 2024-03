'Chicharito' Hernández es acusado de traicionar a compañeros de la Selección Mexicana (VIDEO)

Poco más de cuatro años han pasado desde la última vez que Javier 'Chicharito' Hernández fue convocado a la Selección Mexicana. Pero en las últimas horas, la conductora Paulina Trejo reveló que el delantero de Chivas traicionó a algunos de sus compañeros en el Tricolor previo al Mundial de Rusia 2018.

En una charla con el podcast de Tony Tiburcio, Paulina Trejo dio a conocer que un seleccionado nacional de aquella época, del cual no dijo su nombre, le comentó que el 'Chicharito' había organizado una fiesta antes del comienzo del magno evento.

Mi Chicharito puso una trampa a los infieles y cayeron. Arriba la monogamia. pic.twitter.com/XuuWvDZQby — Mr Beat 🐐 (@themisterbeat) March 1, 2024

"Yo en ese entonces tenía una muy buena relación con un jugador que estuvo en el Mundial de Rusia. No voy a decir el nombre, pero cuando termina el partido este jugador me dice que van a hacer una fiesta organizada por Javier. Un día, eran como las dos de la mañana, me llega un mensaje que decía: 'Necesito tu ayuda, nos acaban de mandar unas fotos de TV Notas", comentó Paulina Trejo.

La conductora deportiva fue más allá al hacer énfasis en que coincidentemente en aquellas imágenes que se filtraron no apareció ningún amigo del 'Chicharito' Hernández.

"Estuvieron involucrados muchos jugadores de la Selección en una fiesta en la que según había escorts. La fiesta la organizó él, el lugar era super cerrado, no había manera de que alguien o un paparazzi entrara a la privada, alguien tuvo que darles el 'pitazo' o la autorización y todos están diciendo que fue Javier, porque casualmente de las fotos de los futbolistas que salen, nunca involucran a los que son amigos de 'Chicharito'", ahondó Paulina Trejo, quien actualmente trabaja en Hi Sports TV.

¿Qué jugadores fueron a la fiesta organizada por el 'Chicharito' Hernández?

La noticia de la fiesta presuntamente organizada por Javier 'Chicharito' Hernández ocurrió después de que México se impuso 1-0 a Escocia con gol de Giovani dos Santos en la despedida del Tricolor en el Estadio Azteca, encuentro que se llevó a cabo el 2 de junio del 2018.

En aquel entonces, TV Notas reveló que una fuente anónima le dijo que en el lugar vio a Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Giovani dos Santos y a Héctor Herrera.

Marco Fabián, Jesús Gallardo y Jonathan dos Santos son los otros futbolistas a los que mencionó dicha fuente a la revista de espectáculos.

Miguel Layún y 'Chicharito' Hernández después del triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en Rusia 2018. Foto: Mexsport

¿Cuándo fue el último juego del 'Chicharito' con México?

El 6 de septiembre del 2019, Javier 'Chicharito' Hernández anotó el primero de los tres goles con los que México se impuso 3-0 a Estados Unidos en un amistoso celebrado en el MetLife Stadium.

Cuatro días después, los entonces dirigidos por Gerardo Martino sucumbieron 4-0 ante Argentina en el Alamodome de San Antonio, Texas, duelo que el goleador tapatío observó desde el banquillo de suplentes.

Desde aquella Fecha FIFA, Javier 'Chicharito' Hernández no ha vuelto a ser llamado por la Selección Mexicana, de la que es el máximo goleador con 52 dianas en 109 compromisos.

EVG